اللافي يبحث مع رئيس الكونغو مستجدات الأوضاع في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال لقائه مساء الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا “دينيس ساسو نغيسو”، في مدينة “أويو” الكونغولية، العلاقات الليبية الكونغولية، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا .

وبحسب صفحة الرئاسي على فيسبوك فقد أوضح الرئيس الكونغولي للافي اهتمامه بالشأن الليبي. مؤكداً دعم الاتحاد الإفريقي، من خلال اللجنة رفيعة المستوى للخروج من الأزمة الليبية. لتحقيق الاستقرار ونجاح مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقه المجلس الرئاسي. الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.

في حين ثمن اللافي جهود الرئيس ساسو نغيسو، من خلال رئاسته اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي. التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. معرباً عن تطلع المجلس الرئاسي لدعم مساعيه الرامية لاستقرار ليبيا. والذي سينعكس بالإيجاب على المنطقة، والقارة الإفريقية بشكل عام، حتى تتمكن ليبيا من ممارسة دورها الإقليمي والدولي.

في حين كان اللافي قد وصل مساء الأربعاء إلى مطار اولومبو، وكان في استقباله وزير الدفاع الكونغولي وتوجه فور وصوله لمقابلة الرئيس ساسو نغيسو ، في القصر الرئاسي .

وفي سياق أخر التقت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس لإطلاعه على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.

في حين أكدت وليامز بحسب ما ذكرت بصفحتها الرسمية على “تويتر” على أهمية الحفاظ على الهدوء. واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.