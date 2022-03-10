الارصاد: اجواء شتوية باردة مصحوبة بسقوط أمطار رعدية وبرد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 10/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء شتوية باردة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار يتخللها خلايا من السحب الرعدية خاصة على المنطقة الممتدة من(المرج – الجبل الأخضر حتى درنة) وسقوط حبات البرد(التبروري).

ووفقا للتقرير يبقي الطقس دون تغير على باقي مناطق البلاد، ومن المتوقع أن تعتدل الأجواء تدريجياً بدايةً من يوم الغد الجمعة على مناطق الشمال الغربي حيث تميل درجات الحرارة للدفء نهاراً، ويشمل الأعتدال مناطق الشمال الشرقي بدايةً من يوم السبت.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يكون البحر مضطرب هذا اليوم على الساحل الشرقي حيت يصل ارتفاع الموج إلى (3.50) متر.