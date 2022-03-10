محمد عيسى: ندين العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا

دان محمد خليل عيسى وكيل وزارة الخارجية، آمر محور الزطرانة سابقا، ما وصفه بـ«العدوان العسكري على أوكرانيا»، قائلا: “العالم يشهد مرحلة حساسة ومخيفة إثر هذه التحركات العسكرية التي ندينها كما ندين كل تعدي على أي بلد وأي إنسان في هدا العالم”.

وقال عيسى في كلمة له باسم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في الاجتماع الوزاري للجامعة العربية أمس بالقاهرة: “ليبيا شهدت خلال سنوات انقسامات سياسية عميقة انعكست على أرض الواقع في معارك أهلية وصراع على الموارد والسلطة، وانفلات أمني وصولا بحرب بين الإخوة مما أدى لنزوح المئات من العائلات وتهجير بعض المدن واستغلال المجرمين من مهربي بشر وسلاح لهذا الانفلات خاصة على المناطق الحدودية”.

وأضاف “كل هذا بالضرورة شكّل خطرًا حقيقياً ليس فقط على ليبيا ولكن على المنطقة ككل إلّا أنّ الأمل قد تحقَّقَ في توحيد السلطة التنفيذية بعد انقسام دام سبع سنوات متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية وذلك عبر الحوارات التي رعتها الأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك شهدت البلاد انتعاشاً ملموسا واستقرارا أمنياً”.

وتابع “باتت آمال الليبيين ترْنُوا لدولة أكثر استقرارًا وازدهارًا تجري فيها انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ويتفق فيها الليبيون على قاعدة وأساس دستوري وهو مالم يحدث نتيجة عدم توفر المبادئ الأساسية الأولية من قوانين انتخابية عادلة تضمن حرية المشاركة دون خوف أو ترهيب من أي طرف كان، فالشعب الليبي سئم المراحل الانتقالية، وموقنون من أن الأشقاء العرب يدعمون هذا التوجه، وصولاً إلى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية”.

وترأس عيسى الوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي عقد بالقاهرة أمس الأربعاء، بالإنابة عن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، التي تغيبت عن الحضور لأسباب لم يفصح عنها.