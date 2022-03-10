العربي: باشاآغا أكد أن دخوله لطرابلس مسألة وقت

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عمر العربي أن أغلب النواب في طبرق يرفضون مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز وصدر عنهم بيان في ذلك.

العربي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضح أن ستيفاني وليامز لا تعارض وجهة نظر رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال لقائها به، وجل تركيزها ينصب على مصداقية المدد المحددة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي والنخب السياسية الليبية تركز على المدد الزمنية وضرورة أن تكون هذه المدد واضحة، سواء أكانت 6 أشهر أم 14 شهرًا أو غيرها.

وأضاف: “وفق ما يؤكد عليه فتحي باشاآغا في أكثر من مرة في حديثه معنا، حول دخوله طرابلس، أنها مسألة وقت، فهو مصر على عدم استخدام القوة”.

وتابع العربي حديثه: “الحديث عن تسلّم المواقع والمقرات في بنغازي لا صحة له، والحديث كله عن طرابلس،وأرى أن المسألة كلها أمنية بامتياز، وما لم يكن الولاء للمؤسسة العسكرية والأمنية لا للأفراد والأشخاص فلن ينتهي الصراع في ليبيا”.

العربي اختتم تصريحه بالقول: “لا أعتقد أن تعقد جلسة للنواب قبل اتضاح الرؤية حول الحكومة الجديدة”.

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