طقس شتوي بارد يسود غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس شتوي بارد على مناطق الشمال الشرقي مصحوبًا بهطول أمطار تتخللها سحب رعدية, بينما يبقى الطقس دون تغيير على بقية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق، وتكون متغيرة الاتجاه يوم الجمعة وتتراوح درجات الحرارة تتراوح على غالبية المناطق ما بين 12 و18 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا من يوم الجمعة

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار خاصة نهار الخميس وتكون جيدة على المنطقة الممتدة من المرج حتى درنة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد والرياح: شمالية غربية نشطة السرعة، وتقل سرعتها تدريجيا يوم الجمعة على غالبية المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 08 درجات على مرتفعات الجبل الأخضر.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة؛ صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و23 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على الحمادة ومناطق الجفرة.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية.

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