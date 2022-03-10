السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الاسترليني واليورو

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار قرشين إلى 4.63 دينار من 4.65 دينار أمس، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني قرشًا واحدًا ليسجل 6.11 دينار مقابل 6.10 دينار أمس، وسعر اليورو أربعة قروش إلى 5.12 دينار من 5.08 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، استقر سعر الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.26 دينار و1.57 دينار على الترتيب، وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.23 دينار مقابل 1.24 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.