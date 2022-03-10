تأكيد أفريقي على مساعدة ليبيا في الخروج من أزمتها

أكد الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو على دعم الاتحاد الأفريقي عبر اللجنة رفيعة المستوى للخروج من الأزمة التي تعصف بليبيا بما يساهم في تحقيق الاستقرار ونجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب.

جاء ذلك خلال لقاء نغيسو مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأربعاء في مدينة أويو الكونغولية، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأعرب اللافي عن تطلع الرئاسي لدعم استقرار ليبيا والذي سيكون له الأثر الإيجابي على المنطقة والقارة الإفريقية بشكل عام، بما يمكن طرابلس من ممارسة دورها الإقليمي والدولي، مثمنًا جهود نغيسو الذي يترأس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، التي تعمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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