مجلس النواب منقسم والأغلب يرفض مبادرة وليامز – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس النواب عمر العربي في تصرحيات صحافية أمس الأربعاء أن هناك انقسام بين أعضاء المجلس وأن أغلب النواب في طبرق يرفضون مبادرة المستشارة ستيفاني وليامز.

واوضح العربي أن وليامز لم تعارض وجهة نظر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائها به وأن تركيزها ينصب على مصداقية المدد المحددة.

وتابع العربي ” إن المجتمع الدولي والنخب السياسية الليبية تركز على المدد الزمنية. وضرورة أن تكون هذه المدد واضحة، سواء أكانت 6 أشهر أو 14 شهرا أو غيرها. مستبعدا عقد جلسة للنواب قبل اتضاح الرؤية حول الحكومة الجديدة.

في حين نفى صحة تسلم الحكومة الجديدة لمواقع ومقارّ في بنغازي، مشيرا إلى أن الحديث كله الآن عن طرابلس. ورأى أن المسألة كلها أمنية بامتياز، مؤكدا أنه ما لم يكن الولاء للمؤسسة العسكرية. والأمنية لا للأفراد والأشخاص فلن ينتهي الصراع في ليبيا، وفق قوله.

وفي سياق ليس ببعيد رحب مجلس النواب بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية بشأن إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية.

وذكر المجلس في بيان له، الثلاثاء، بموقف البلدين المؤكد على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي “ليبي- ليبي”.. و”رفض الإملاءات والتدخلات الخارجية والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها”.

وثمن المجلس النواب المواقف الثابتة لمصر والسعودية، في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي.. وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.