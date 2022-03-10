الدرسي: لا نريد لطرابلس أن تصبح مركزاً للإرهاب

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أنه “يجب على كل العقلاء في طرابلس أو في المنطقة الغربية، إخراج الميليشيات من قلب العاصمة”.

وقال «الدرسي»، في تصريحات صحفية، إن “طرابلس تحولت لعاصمة الإرهاب والإرهابيين”، لافتًا إلى أن “القذافي فطن مشاكلها فحاول نقل العاصمة إلى سرت”.

وتابع أن ” عقيلة صالح سبق واقترح في مبادرته أن تكون العاصمة المؤقتة سرت”.

وأضاف «الدرسي»، “أتمنى من باشاغا أن يفطن لذلك الفخ، فكل رئيس وزراء سيذهب إلى طرابلس سيضطر للارتماء في أحضان الميليشيات”.

وأردف أن “الميليشيات موجودة في طرابلس في كل زنقة وكل حي وكل سفارة وكل مؤسسة”، مستطردا؛ ” شاهدنا ماذا فعلوا أمام مفوضية الانتخابات ونصبوا خيامهم لحين الخروج بقرارات ترضى هواهم”.

وأكمل «الدرسي»، “لا يستطيع أحد حاليا في طرابلس أن ينتقد الدبيبة، لأنه محكوم بميليشيات ستفصل رأسه عن جسده في وضح النهار”.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن “باشاغا سيستطيع أن يدير الحكومة من طرابلس، رغم أنه يمتلك أدوات قوة عديدة”، مردفًا “لو دخل باشاغا طرابلس سيكون هناك اشتباكات مسلحة، لأن معظمهم أوغلوا في الفساد والدم”.

وقال إن “الدبيبة خالف كافة التعهدات ولا وجود مكان لدولة القوانين في البلاد، وهو قابع في عاصمة الإرهابيين”.

وأوضح «الدرسي»، أنه “لا يوجد لدينا أي مشاكل مع أي أحد في أي مدينة، لكن الواقع أن طرابلس هي المركز لذلك لا نريدها أن تصبح مركزا للإرهاب”.