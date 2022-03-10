اللافي يطالب النائب العام بالتحقيق في تهديدات طالت عددا من النواب

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي النائب العام المستشار الصديق الصور بالتحقيق في ما جرى تداوله حول «تهديدات طالت عددًا من أعضاء مجلس النواب» بسبب مواقفهم.

وأشار إلى انزعاج المجلس الرئاسي من الأمر، الذي يجده «مساسًا بحرية الرأي»، كما أنه «يزيد من حجم التوتر في البلاد»، حسب تغريده على حسابه في موقع «تويتر»، الخميس.

كما دعا اللافي الجميع إلى الابتعاد عما من شأنه تهديد السلم الأهلي في البلاد.

وفي الأول من مارس الجاري، أعلن مجلس النواب تعرض عدد كبير من أعضائه وعائلاتهم إلى «تهديد بالقتل»، وذلك قبيل عقد جلسة شهدت مناقشة التشكيل الحكومي لرئيس الوزراء المكلف من المجلس فتحي باشاغا.

– «النواب» يدين تهديد عدد كبير من الأعضاء وعائلاتهم ويطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل

وطالب المجلس «النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة»، موضحًا أن النواب هددوا «بالمنع من العودة لبيوتهم»، كما وصل الأمر إلى «الاعتداء على المنازل».