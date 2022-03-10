الدرسي: من وصفهم الدبيبة بـ”الشلافطية” هم المسيطرون على القرار السياسي في طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن الأمور تتجه للتأزيم، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية السابقة لا تحمل من معناها إلا الاسم، ولم تكن حكومة لكل الليبيين ولم تكن حكومة وحدة وطنية، ورأى الجميع كيف ختمها عبد الحميد الدبيبة، حيث أنفق مئات الملايين على المليشيات المسلحة والمؤدلجة والتي تضم قطاع الطرق والصيع والمجرمين والقتلة، بحسب قوله.

الدرسي اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن “ما يحصل في مصراتة والكلام لهم الآن مصراتة التي كانت يحترم فيها القبيلة والعائلة، من قتل المدون الشريف سيقتلكم ومن استباح حرمته سيستبيح حرمكم، الأمر قادم لكل من ينتقد الدبيبة ويقول له لماذا فعلت ذلك”.

ولفت إلى أن كل رئيس وزراء يأتي لطرابلس سيرتمي في حضن المليشيات، بالتالي على العقلاء في طرابلس والمنطقة الغربية الانتباه لهذا الأمر، معتقدًا أن المليشيات في العاصمة ومن سماهم الدبيبة “شلافطية” هم المسيطرون على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي.

وأردف: “الآن لا يستطيع أحد أن ينتقد الدبيبة وإلا سيقتل في النهار، لذلك لن أرسم صورة وردية وأقول إن باشاآغا سيستطيع أن يتسلم في طرابلس أعتقد لديه القدرة والقوى وسيدخل طرابلس، ولكن سيكون هناك اشتباكات؛ لأن هؤلاء ضاعوا في دهاليز السلطة ومعظمهم مجرمين ومليشيات أوغلوا في دماء الليبيين.

وأضاف: “أعتقد أنه لا يوجد قانون في عاصمة الإرهاب والإرهابيين، التي تسيطر على القرار السيادي ورأينا كيف بلمحة عين اصبحت طرابلس مددجة بالأسلحة الثقيلة والحديد ويرفضون قرار مجلس النواب، لا أعتد بأي حكومة ولا أعتبرها ستنجح إذا أرادت أن تمارس عملها من طرابلس”.

كما أضاف: “ما المشكلة في بنغازي أو البيضاء أو في مصراته؟ لا توجد مشكلة ولا حتى طرابلس، مدينتنا التي نحبها ونعزها ونتمنى أن طرابلس تعود كما عهدناها ولكن الواقع يقول إنه مسيطَر عليها من المليشيات ليس حبًا فيها بل لأنها المركز، وحتى المجتمع الدولي المنافق الآن لا يريد أن يتحدث عن إخراج العاصمة من طرابلس.

ستيفاني تعبث في ليبيا وتفعل ما تشاء لأنها وجدت كمًا هائلًا من الخونة ومن يرضخ لها، ويليامز دخلت لليبيا نائبة المبعوث وكمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة وتمثل السياسة الأمريكية في ليبيا بالذات، وعندما دخلت لليبيا استقبلت كالأبطال، وجدت أن الناس يتهافتون عليها ويتصورون معها، وعندما جاءت لعقيلة صالح وجدت رجلًا فضًا لا أزكيه، واتخذ قرارات أحرج فيها المفوضية والأمم المتحدة وستيفاني ويليامز”.

ونوّه إلى ان التعويل على ويليامز بشأن حل المشكلة الليبية هراء وإلا لكان الحل بعد اتفاق جنيف، مشيرًا إلى أن خطوة ويليامز لا تبتعد عن الواقع الدولي الآن؛ لأن الواقع ليبيا فيها شد وجذب ما بين شرق وغرب.

واستطرد حديثه بالقول: “ويليامز شعرت بالغيرة عندما رأت أن الليبيين ومجلسي النواب والدولة توافقوا، كانوا يعولون على هذا الانقسام ويعتقدون أن الخلاف الكبير بين المجلسين لن يفضي لأي اتفاق، وكانت هذه الخطوة مفاجأة لهم. إذا صدقنا حسن النية نقول أن تدخل الأمم المتحدة مفيد؛ لأنها الوسيط بين الدول لحل النزاعات، تجربة الليبيين أن الأمم المتحدة لم تسهم بحل الأزمة الليبية وأعطت المساحة الكاملة لويليامز وباستطاعة الأمم المتحدة أن تحل المسألة بتوافقات وأطراف النزاع بينهم صحارى ومناطق وبالإمكان إيجاد إلية للتوافق بطرق أخرى بإتباع النظام الفيدرالي ومناطق ذات حكم ذاتي”.

وفي الختام أفاد أن هناك الكثير من الحلول الموجعة والمؤلمة، لكنها ستفضي لنوع من الهدنة والاستقرار والتوزيع العادل للثروة.