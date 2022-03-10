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مستودع البريقة يباشر توزيع إسطوانات غاز الطهي في سبها

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت ادارة مستودع سبها النفطي بان غاز الطهي متوفر وعمليات البيع مستمرة مباشرة للمواطنين عقب وصول قافلة مرسلة من شركة البريقة لتسويق النفط لتغطية الطلب في السوق المحلية

وأهاب المستودع، في تعميم نشره عبر المنصات الرسمية له، بأن سعر استبدال الاسطوانة يقدر بخمسة دنانير وأن عملية التسليم للمواطنين مازالت مستمرة، إذ وصل إلى مدينة سبها مطلع الأسبوع ستة شاحنات محملة بــ 2,940 أسطوانة بدأ المستودع بتوزيع جزء منها مباشرة للمواطنين.

وخصص المستودع 2,400 إسطوانة لسبع نقاط توزيع منتشرة في المدينة؛ لتسهيل تمريرها للسوق المحلية والحد من غلاء أسعار الغاز في السوق السوداء حيث بلغ سعر الأسطوانة 50 دينارًا تزامنًا مع شح توفرها.

 

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قناة 218 الليبية

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