عقيل يحذر من احتمالية اندلاع حرب بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية

حذر المحلل السياسي عزالدين عقيل من احتمالية اندلاع الحرب في ظل حالة التوتر البالغة بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، والتي اصطفت في معسكري عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

عقيل وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” الأربعاء، رأى أن هناك بارقة أمل في تجنب هذا السيناريو، وذلك عبر التحرك لمنع بدء الصراع من مصراتة، حيث كانت الاستنفارات المسلحة ضد التحولات السياسية دائمًا ما تأتي منها، إلا أن المختلف اليوم أن الاسمين المطروحين كليهما من المدينة نفسها، وبالتالي سيسعى قياداتها والبارزون فيها إلى تجنب حرب سيكون وقعها كارثيًا عليهم.