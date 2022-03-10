امطير: أنا مع تجنيس أبناء الليبيات وذوي القدرات المهنية العالية

أبدت عضو مجلس الدولة الاستشاري، آمنة امطير، استغرابها من إصدار قرار منح الجنسية لعدد من الفئات وسحبه مرة أخرى وكتابة «مزور» عليه، مشيرة إلى أن ذلك إما تخبط أو وعود زائفة للتبو والطوارق.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أصدر القرار وسحب وكتب عليه مزور هل هو تخبط؟، أم وعود كاذبة للتبو والطوارق؟، أم ما ذكر عن تجنيس المصريين صحيح ويعمل به في الخفاء؟”.

وأضافت “لماذا أستبعد بالتمر في نفس اليوم من صدور القرار، والقراران صدرا بالتزامن مع بعضهما البعض؟، والله الليبيين صاير لهم كيف من رافعها السيل وتزغرط”.

وتابعت “علما بأنني مع تجنيس أبناء الليبية، وكذلك تجنيس ذوي القدرات المهنية العالية التي تحتاجهم ليبيا في بناء الدولة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر قرارا بمنح الجنسية الليبية لعدد من الفئات، وتضمن “أبناء المواطنات الليبيات، زوجة المواطن الليبي والأرملة والحاضنة والمطلقة الحاضنة”.

كما تضمن القرار منح الجنسية لكل من “أبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم، ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتماءه للأصل الليبي”.

إلا أنه فور تداول صورة القرار، أصدرت حكومة الوحدة نفيا لصحته، مؤكدة أنه عار عن الصحة وأنه بيان مزور.