لنقي: المواطنون مستاؤون من صراعات الفرقاء في ليبيا

رأت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي أن صراعات الأفرقاء في ليبيا خلفت لدى المواطنين شعورًا باليأس، وفقدان الثقة في الأجسام والمؤسسات كافة التي يمثلها هؤلاء.

وأضافت لنقي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن المواطنين يتابعون ما يجري في بلادهم؛ من أجل الاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، بينما لم يهتم الكثيرون بمعرفة من سيتولى الحكومة أو مدى القدرة على إعادة الإعمار أو التنمية.

وتوقعت لنقي أن يقوم المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية في البلاد في حال تطورت الأحداث إلى صراع مسلح؛ بخطوة تهدف إلى تحييد عمل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي تلبية الخدمات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

وبحسب لنقي؛ فإن هذه الخطوات تتضح من خلال الرسائل التي وجهتها البعثة الأممية وأميركا للتأكيد على حصر الإنفاق في المرتبات وتوفير السيولة، إلى جانب تحجيم تمويل السياسات المالية للدبيبة بسبب ما تقول عنه إنه إخلال بمبدأ حيادية هذه المؤسسات.

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