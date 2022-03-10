السني يبحث مع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أمس الأربعاء، في نيويورك، نظيره الجزائري، محمد العرباوي، مندوب الجزائر الجديد للأمم المتحدة.

وقال السني في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه ناقش مع مندوب الجزائر آخر المستجدات والأوضاع السياسية الراهنة. وبحث آليات التنسيق والعمل المشترك في القضايا التي تهم البلدين الجارين.

وتسعى الجزائر لأن تكون رقماً إقليمياً في حلحلة ملف الأزمة الليبية. فيما شهدت المراحل السابقة تباينات في الموقف الجزائري بين أطراف الصراع الليبي. لاسيما مع التغيرات السياسية التي شهدتها الجزائر مع صعود عبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد.