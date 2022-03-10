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السايح يبحث مع السفير الألماني تطورات المشهد الليبي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الأربعاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات المستجدات التي طرأت على المشهد السياسي الليبي، وتداعياتها على السلم والاستقرار في ليبيا.

بدوره، أكد أونمخت على تجديد دعم المجتمع الدولي لخيارات الليبيين والمساعي الوطنية التي تنشد إنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة، مبديًا استعداد حكومته لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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