بعيو: كلام الدبيبة عن الانتخابات النيابة غرب ليـبـيا مشروع إخواني

نشر الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقا محمد بعيو، مقال بعنوان (كلام الدبيبة عن الانتخابات النيابة في غرب لـيـبـيـا.. ليس هذيان بل هو مشروع وهدف متطرفي الإخوان).

وجاء نص المقال الذي نشره بعيو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كما يلي:-

منذ سنوات وأنا أكتب وأتكلم عن مشروع تقسيم لــيـبـيــا، وإقامة إمارة إسلامية في الغرب الليبي، عاصمتها السياسية طرابلس، وعاصمتيها الحقيقيتين القويتين بالمال والسلاح، جناحها الشرقي مصراتة، وجناحها الغربي الزاوية.

أما بقية الغرب والجنوب الغربي الليبي من جبل نفوسة ومحيطه الصخري والسهلي، حتى فزان وامتدادها الصحراوي والحدودي، فتكون مناطق أطراف تدفع لقيادة الإمارة جزية الخضوع والولاء، مقابل حصول سكانها الذين لا حَول لهم ولا قوة على الأمن والغذاء.

هذا المشروع التدميري التخريبي للكيان الليبي، والتمزيقي القاتل للدولة الليبية والشعب الليبي، يطرحه ويتبناه ويعمل لتنفيذه، دون يأس ولا كلل ولا توقف، الطيف القطبي المتطرف من تنظيم الإخوان المسلمين، وبعض حلفائهم من تنظيم القاعدة الليبي، الذين يمارسون التقيّة بالظهور بمظهر الشيوخ المعممين {والمقروطين}، والحديث الكاذب عن الدولة المدنية الديمقراطية، والتمسك المزعوم بآليات وأسس وقيم الدولة الحديثة، من الدستور إلى الإنتخابات إلى التداول السلمي على السلطة، والحرية والعدالة.

ولقد نجح هذا التيار المتشدد والمتطرف، في وضع ودس سمومه وألغامه القاتلة، في مشروع الدستور الذي صاغته لجنة الـ 60، بتضمينه أبواب ومواد تؤسس دون شك لدولةٍ دينية ثيوقراطية استبدادية ظلامية، على الطريقة الملالية الإيرانية بل ربما أسوأ، ومن الغريب والمريب أن وجدنا كثيرين من أعضاء تلك الهيئة المنتخبة، منتهية الولاية منقضية المدة، من المحسوبين على الخط الوطني والمعتدل، والبعيدين عن الإنتماء للتيار الإسلاموي بوجوهه المخادعة المتعددة، يدافعون عن الدستور المعيب، ربما سوء تقدير منهم للمخاطر والعواقب، التي ستترتب عن إقرار ذلك الدستور { القطبي القاعدي}، والعمل به، وربما عن عناد ومكابرة على الطريقة الليبية، التي تقول/ هذا دستورنا كتبناه ووقعناه، ولا يمكن أن نسمح بمناقشته أو تعديله أو التراجع عنه، خاصةً وأننا {وهذا منطق بعض أعضاء هيئة الدستور الذين تناقشت معهم}، لا يمكن أن نحصل على كل ما نريد، وقد تنازلنا للتيار الإسلامي عن بعض مواقفنا المعارضة للنصوص المقترحة منهم، مقابل تنازلهم عن بعض مطالبهم، متناسين أن سطراً واحداً من بضع كلمات قد يُلغّم ويفجر دستورا كاملاً من آلاف السطور، وأن العقلية الإسلاموية الماكرة المخادعة، تعودت اللعب على النصوص والتلاعب بالكلمات، وإغراق خصومها ومحاوريها في التفسيرات والتأويلات والمطارحات السفسطائية، وقد فعلت ذلك بالنصوص القرآنية والسنة النبوية، فكيف تتورّع عن فعله مع خصومها البشر، الذين تراهم وتعتبرهم كفاراً أو نصف كفار، أو في أهون الأحوال عُصاةً وبُغاةً ودهماء وعوام، لا رأي لهم ولا قيمة ولا قرار.

هذا تماماً ما يحدث وبشدة وضراوة هذه الأيام، وما يمارسه ويعمل لتنفيذه الطيف الإسلاموي المتطرف، مستغلين حمق وجنون وتهافت العائلة الدبيبية الحاكمة، التي تريد البقاء بأي ثمن، لأنها تخشى وربما تعرف ثمن زوالها القريب عن سلطة حكومة طريق السكة، وعن سطوة بيت مال طريق الشط.

في الحلقة التالية إن كانت في العمر بقية، سأكتب لكم الحقائق والتفاصيل والوقائع، لعلكم أيها الليبيون، تتحركون لتعطيل الجريمة التي يجري ارتكابها الآن بحق أنفسكم ووطنكم ومستقبل أبنائكم، قبل فوات الأوان.. والله المستعان.