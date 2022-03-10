وليامز: نسعى لعقد محادثات بين مجلسي النواب والدولة قبل شهر رمضان

العنوان-طرابلس

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن المنظمة الأممية لا تأخذ موقفًا معينًا في الخلاف حول السلطة التنفيذية داخل ليبيا، مشيرة إلى تركيزها على عقد المحادثات حول القاعدة الدستورية الخاصة قبل شهر رمضان المقبل.

وقالت وكالة رويترز أنها عندما سألت وليامز عن “أي حكومة في ليبيا تعتبرها الأمم المتحدة صالحة؟” ردت وليامز: “لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها”، لافتة أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات.

وأكدت وليامز أنها تريد إجراء المحادثات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قبل شهر رمضان، قائلة: “نحن بحاجة إلى إجراء هذه المحادثات قبل شهر رمضان.. لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل أيضًا في تلك الفترة العمل على قانون الانتخابات” ما سيسمح بوضع البلاد على قدم وساق لإجراء الانتخابات.

يذكر أن وليامز اقترحت في الرابع من شهر مارس الجاري تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين تضم 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.