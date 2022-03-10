البكوش: تواصل أمريكا مع باشاغا لا يصب في مصلحة الدبيبة

اعتبر مستشار لجنة الحوار بمجلس الدولة الاستشاري السابق، صلاح البكوش، تصريح السفير الأمريكي حول التواصل الأمريكي مع عبد الحميد الدبيبة، بأنه يوضح مستوى قنوات التواصل الأمريكية مع الأطراف السياسية الليبية.

البكوش، وفي منشور له على “فيسبوك”، قال: تصريح السفير الأمريكي الذي غردت به السفارة الأمريكية في طرابلس عبر حسابها على تويتر، يتضح من حيث الأهمية مستوى قنوات التواصل الأمريكية التي تواصلت مع الأطراف السياسية الليبية اليوم.

كما اعتبر أن تواصل السفارة الأمريكية مع الدبيبة الذي تواصل معه السفير الأمريكي لدى ليبيا، وفتحي باشاغا الذي تواصلت معه الإدارة الأمريكية من واشنطن، يوضح حجم وقوة ووضع كلا الشخصيتين.

وأضاف، لقد شاهدنا في السابق تواصل السفير الامريكي مع مسؤولين ليبيين بكافة مستوياتهم وأيضًا حتى نشطاء المجتمع المدني، ولكن ما لم نعهده سابقًا تواصل المسؤولين الامريكيين مباشرة من واشنطن حتى مع بعض رؤساء الحكومات.

واختتم بقوله إن محاولة المساواة بين الطرفين بالرغم من عدم استلام فتحي باشاغا مهامه واستمرار الدبيبة في ممارسة مهامه كرئيس للحكومة لا تصب في مصلحة الدبيبة إطلاقاً.