عقيل: قيادات مصراتة ستسعى لتجنب وقوع حرب

أكد المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، أنه من المحتمل اندلاع الحرب في ظل حالة التوتر البالغة بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، والتي اصطفت في معسكري الدبيبة وباشاغا.

وقال «عقيل» في تصريح لسكاي نيوز عربية، إن “هناك بارقة أمل في تجنب هذا السيناريو، عبر التحرك لمنع بدء الصراع من مصراتة، حيث كانت الاستنفارات المسلحة ضد التحولات السياسية دائما ما تأتي منها”.

وأوضح أن الأمر المختلف اليوم أن “الاسمين المطروحين كليهما من المدينة نفسها، وبالتالي سيسعى قيادتها والبارزون فيها إلى تجنب حرب سيكون وقعها كارثيا عليهم”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، كان قد أكد أن حكومته عازمة على أداء مهامها من العاصمة طرابلس، وستنتقل إليها خلال الأيام المقبلة، حيث ستستلم السلطة بـ”قوة القانون”.