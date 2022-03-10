ليبيا: تسجل 333 إصابة و5 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 333 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 2,859 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 660؛ سُجّل شفاء 1,212 حالة ،إلى جانب تسجيل خمس حالات وفاة على مستوى البلاد جميعها بالمنطقة الغربية، حيث لم تسجل أي وفيات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 11.6 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 499,465، منها 12,180 حالة نشطة من بينها 120 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 480,959 حالة، ووفاة 6,326 حالة.

وبلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,175,660 شخصا، و1,105,059 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 81,917 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,362,636 جرعة.

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