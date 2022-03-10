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أبو الغيط يناشد السياسيين في ليبيا تجنب الانقسام والابتعاد عن العنف والتحلي بروح المسؤولية

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه من الوضع في ليبيا، مؤكدا أن لا أحد يريد لهذا البلد أو لمؤسساته الدستورية أن تنقسم.

وناشد أبو الغيط في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الأطراف الليبية العمل على تجنب شبح الانقسام، أو اللجوء للعنف أو حتى التلويح به، داعيا إلى تجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة عبر التحلي بروح المسؤولية الوطنية.

وحث أبو الغيط الأطراف الليبية على التخلي عن أي مغنم شخصي أو حزبي أو مناطقي، لتحقيق التوافق في أسرع وقت على الظروف القانونية والسياسية والأمنية المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

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