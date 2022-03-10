بعيو لـ “لجنة 5+5”: قولوا لا لإغلاق المجال الجوي لنعرف أنكم أحياء

اعتبر محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، أن اللجنة العسكرية 5+5 خيبت آمال الليبيين.

وقال «بعيو»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “لجنة 5+5 التي احترمها الليبيون ووثقوا فيها خيّبت آمالنا بصمتها المُريب على انتهاك عبدالحميد الدبيبة لإتفاق وقف إطلاق النار بإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية”.

وختم منشوره موجهًا كلمة للجنة العسكرية 5+5 قائلًا: “قولوا لا لنعرف أنكم أحياء”.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر من مطار معيتيقة الدولي، كانت قد أكدت أن الرحلات الدولية مستمرة وفق الجداول المعدة لها، أما الرحلات الداخلية إلى شرق ليبيا فهي ما زالت متوقفة، وذلك التزاما بما أمر ت به السلطات المختصة في الدولة، وعلى الأخص مصلحة الطيران المدني، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وأكدت “وال” أن طائرات كانت قد وصلت إلى مطار معيتيقة أمس الأربعاء وأنها كانت منظورة لأي ملاحظ، ما يعني أن المجال الجوي مفتوح، على حد قولها.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرر غلق المجال الجوي منذ الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرها فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب محاولة لتعطيل إجراءات انتقال وزراء حكومته من المنطقة الغربية إلى طبرق الخميس الماضي لأداء القسم القانونية أمام مجلس النواب، والتي تمت دون حضور بعض الوزراء، بعد احتجاز اثنين منهما في مصراتة من قبل قوات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.