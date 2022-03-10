المنفي للسفيرة البريطانية: مبادرة وليامز خطوة مهمة نحو التوافق

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بشأن إيجاد قاعدة دستورية خطوة مهمة، نحو التوافق من أجل إنجاح الانتخابات.

وجدد المنفي خلال استقباله سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، “كارولين هورندال”، التأكيد على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات وتحقيق رغبات أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ليبي سجلوا أسمائهم في سجل الناخبين بمفوضية الانتخابات بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

بدورها أشادت السفيرة البريطانية، بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، مؤكدةً استمرار دعم بلادها لكل جهود المجلس الرئاسي لتعزيز الاستقرار.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود بريطانيا للمساهمة في حل الأزمة الليبية، وسُبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، كما تم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات القائمة بين ليبيا وبريطانيا والعمل على تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.