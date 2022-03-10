أهالي غنيمة يطالبون قوة حماية الدستور بفتح الطريق الذي أغلقته

طالب أهالي منطقة غنيمة بفتح الطريق الذي أغلقته قوة حماية الدستور عن طريق السواتر الترابية في وقت سابق.

وتقع منطقة غنيمة إلى الشرق من العاصمة طرابلس بحوالي 100 كيلو متر، قرب مدينة الخُمس.

وكان رتل مسلح تابع للقوة قد وصل مساء الأحد الماضي إلى العاصمة طرابلس، قادمًا من مدينة مصراتة، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الرتل وهو يمر عبر طريق الشط.

وظهر مسمى “قوة حماية الانتخابات” حديثًا بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي.

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