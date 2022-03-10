انشقاقات واستقالات بحكومة الدبيبة تنفيذاً لقرار مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة

أعلن وزير التعليم المكلف ووزير الدولة لشؤون المهجرين بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية أحمد أبوخزام، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

أبوخزام، وفي بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الانقسام السياسي.

وفي ذات السياق أعلن كل من وكيل المالية لشؤون المؤسسات علي الطابوني، ووكيل لوزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي المهدي السعيطي، استقالتهما من منصبهما.

كما أعلن وزير الخدمة المدنية بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبدالفتاح الخوجة، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

الخوجة، وفي بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الانقسام السياسي.

وأعلن أيضاً وزير الدولة لشئون الهجرة في ذات الحكومة أجديد معتوق، استقالته من منصبه احتراماً للقرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً التزامه بعهده وقسمه أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.

معتوق، وفي بيان له تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد جاهزيته لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارته، معاهداً الليبيين بأنه لن يكون مشارك في عودة الانقسام السياسي.