من هم «رجال روسيا» في سوريا الذين يروجون للقتال في أوكرانيا؟

أفادت مصادر بأن عدداً من الشخصيات السورية ومتزعمي ميليشيات محلية مساندة لقوات النظام، تربطهم علاقات وثيقة مع روسيا، بدأوا بحملة الترويج لإقناع الشبان السوريين في مناطق النظام السوري وتجنيدهم للقتال في أوكرانيا، انطلاقاً من إعلان مواقفهم الداعمة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، والخروج بمسيرات في عدد من المناطق السورية، بينها مناطق تحت عنوان «الوفاء ورد الجميل لروسيا»، في إشارة لتدخلها في سوريا وإنقاذ النظام السوري ومحاربتها فصائل المعارضة.

وتشهد مدينتا محردة وسقيلبية بريف حماة وسط سوريا، منذ أيام، مسيرات شعبية وفعاليات واحتفالات أمام الكنائس، شارك فيها رجال دين مسيحيين وقادة «قوات الدفاع الوطني» بقيادة سيمون الوكيل ونابل العبد الله، وعبروا خلالها عن مواقفهم الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، من خلال صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشعارات وكتابات مؤدية لروسيا، في الوقت الذي بدأ فيه عدداً آخر من متزعمي ميليشيات مساندة للنظام في مناطق مختلفة من سوريا خاضعة لسيطرة النظام السوري، بعقد اجتماعات دورية مع عناصرهم لإقناعهم بالتجنيد والسفر إلى روسيا ومشاركة قواتها في الحرب ضد أوكرانيا، وافتتاح مكاتب خاصة للتجنيد، وتسجيل القوائم مقابل رواتب مادية مغرية وامتيازات خاصة.

وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة رسمية أجراها (نابل العبد الله) قائد ميليشيا الدفاع الوطني المساندة للنظام في مدينة سقيلبية بريف حماة، إلى قاعدة (حميميم الروسية) في ريف اللاذقية غرب سوريا، قبل أيام، وحصل على موافقة من قبل الجانب الروسي، بتسجيل أسماء من يرغب من أبناء ريف حماة بالذهاب إلى روسيا والقتال في صفوف قواتها بأوكرانيا، ورفعها لقيادة القاعدة الروسية في (حميميم)، وذلك بموجب عقود نصف سنوية برواتب شهرية تصل إلى 1500 دولار أميركي».

ويضيف أنه «فعلياً بدأ عدد من الشبان بالإقبال على التسجيل لدى مكاتب أنشأها متزعمي الميليشيات (نابل العبد الله) في مدينة سقيلبية وآخرون بريف حماة الغربي، والموافقة على تجنيدهم للقتال في أوكرانيا، وتكفل متزعمي الميليشيات بإزالة أسماء من يرغب بالانضمام إلى القتال في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا، من قوائم الملاحقات الأمنية للنظام، وإعفائهم من الخدمة العسكرية في صفوف قوات الأخير، دون أن يوضح المصدر عدد المنتسبين».

ولفتت المصادر إلى أن «كلاً مِن سيمون الوكيل ونابل العبد الله متزعمي ميليشيات الدفاع الوطني، وينتميان للطائفة المسيحية بريف حماة، تربطهما علاقات وثيقة مع القوات الروسية وقاعدة حميميم بريف اللاذقية، وحصلا على أوسمة وشهادات تقدير من قبل القوات الروسية، وأبرزها (وسام الولاء) لروسيا، وكانوا قد شكلوا مع مطلع العام 2012 ميليشيات مساندة لقوات النظام، تحت اسم (الدفاع الوطني)، وشاركت هذه الميليشيات بعدد من المعارك ضد فصائل المعارضة السورية، إضافة إلى مشاركة قوات النظام بحملات دهم المناطق والاعتقالات بحق المدنيين، ونهب وسلب، ممتلكاتهم».

وقالت مصادر أخرى إن «حملة ترويج واسعة يقودها كل من أحمد الدرويش أحد أعضاء البرلمان السوري للنظام ومقرب من روسيا، وخالد الضاهر متزعم إحدى الميليشيات المساندة لقوات النظام بريف إدلب الشرقي، لتشجيع الشبان السوريين في مناطقهم على التسجيل والالتحاق بالقتال في أوكرانيا لصالح روسيا، وتكفلوا بحماية من يرغب بالالتحاق من الملاحقات الأمنية والقضائية، ومنح ذويهم بطاقات شرف، فضلاً عن منح الراغبين في السفر والقتال في صفوف القوات الروسية، رواتب شهرية بقمية 1500 دولار، وقد يتجاوز الـ2000 دولار شهرياً».

من جهته، قال أحدهم بريف حمص إنه «لم يعد يثق أحداً سواء في مناطق حمص أو ريف دمشق، بالوعود الروسية وعملائها السوريين، بشأن تجنيد السوريين للقتال لصالح روسيا خارج البلاد، (وأنا واحد من هؤلاء)، كون أن روسيا أخلفت بوعودها للمقاتلين السوريين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في ليبيا قبل أكثر من عام، وعادوا بعد انتهاء مدة العقود (6 أشهر) إلى سوريا، دون أن يحصلوا على رواتبهم حتى الآن، رغم أن عدداً كبيراً منهم تعرضوا لإصابات حربية، ولم يحصلوا على العلاج اللازم حتى الآن رغم مناشداتهم المتكررة للجهات المعنية».

ولفت إلى أن «الإقبال على مكتب التجنيد الذي افتتح مؤخراً في حمص ويشرف عليه المدعو (منهل الصلوح) أحد الذين أجروا عمليات تسوية مع النظام قبل 3 أعوام، وتربطه علاقة كبيرة مع الجانب الروسي، وخصوصاً (قاعدة حميميم)، ضعيف جداً، رغم حملات التشجيع التي يقودها (الصلوح)، في الأوساط الشعبية».

وقال أبو صطيف الخطابي، وهو مسؤول في «وحدة الرصد 80» المعارضة، إنه «تم تكليف كل من العقيد يونس محمد، وهو ضابط ارتباط في الفرقة 25، أو ما تُعرف بقوات (النمر) بقيادة العميد (سهيل الحسن)، المدعومة من روسيا، والعميد صالح العبد الله، وهو قائد في اللواء 16 (مهام خاصة) في الفرقة ذاتها، بتجهيز قوائم أسماء العناصر الذين لديهم رغبة بالسفر إلى روسيا والقتال في صفوفها ضد أوكرانيا، وبناء على ذلك جرى نقل عدد كبير من عناصر الفرقة 25 خلال الأيام الأخيرة الماضية، إلى مواقع عسكرية قريبة من منطقة مصياف، إخضاع العناصر لدورات عسكرية مدتها 15 يوماً تمهيداً لإرسالهم إلى روسيا والمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا».

وأشار إلى أنه «وصل عدد عدد مكاتب التسجيل لتجنيد الشباب في مناطق النظام للقتال في صفوف القوات الروسية ضد القوات الأوكرانية، وصل إلى 12 مكتباً، (مصياف – سقيلبية) بريف حماة، ومكتب حمص ومكتب دوما ومكتب في درعا بإشراف مباشر من قبل أحمد العودة المقرب من روسيا، ومكتب خالد الظاهر في منطقة أبو ظهور بريف إدلب الشرقي، ومكتب خالد الحومد وتركي بوحمد في مدينتي حلب ومنطقة معدان بريف الرقة ومكتب في جمعية (الإمام البستاني) في ريف اللاذقية، ومكتب (نادي الفروسية) بمدينة حماة، فيما لم يحصل على الرقم الحقيقي للمنتسبين»، لافتاً إلى أن الرقم ربما تجاوز الـ5000 منتسب، من مختلف المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري».