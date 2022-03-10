حسين بن عطية: الانتخابات في شهر 6 مشروع كذب وخداع

أكد حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، أن حكومة الدبيبة تتملكها رغبة في الاستمرار بالحكم إلى أجل غير مسمى، وإلى حين استكمال النهب وسرقة ما تبقى من مقدرات الشعب الليبي.

وقال بن عطية، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مشروع الخداع. يقول إنه في شهر 6 المقبل ستكون انتخابات”.

وأضاف “هو يعلم أنه في 24 ديسمبر 2021 تم تأجيل الانتخابات، وهو يعلم أيضاً أن نفس أسباب الفشل والتأجيل لازالت قائمة ولم يتغير شيء. إذن لماذا الكذب والخداع؟”.

وتابع “هناك رغبة في الاستمرار بالحكم إلى أجل غير مسمى.. وإلى حين استكمال النهب وسرقة ما تبقى من مقدرات الشعب الليبي”.