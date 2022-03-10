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البنك الدولي يتوقع أن تحقق ليبيا تحسنا في أرصدة المالية العامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع البنك الدولي أن تحقق ليبيا تحسنًا في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو.

وأشار التقرير الى إمكانية أن تشهد الدول المصدرة للغاز زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا بعد إعلان سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة.

وأضاف أن الصراع في أوكرانيا سيؤثر بشكل ملموس وسلبي على اقتصادات عدة في المنطقة (مثل لبنان وسوريا وتونس واليمن) بسبب اعتمادها استيراد وارداتها الغذائية من القمح والحبوب عن طريق أوكرانيا و روسيا؛ مما يؤدي إلى تعطُّل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الزراعة .

وأكد التزام البنك الدولي بالاستمرار في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وثيقة ومُوجَّهة لاسيما للبلدان التي ستكون أشد تضررًا في مجالات تتراوح من استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية.

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قناة 218 الليبية

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