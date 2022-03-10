ليبيا تسجل 333 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا تسجيل 333 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، و120 حالة حرجة، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبحسب بيان المركز اليوم الخميس، تماثل للشفاء 1212 مصابًا، وتُوفي خمسة آخرون.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 11.6% من إجمالي 2859 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 2526 منها. وسجلت جميع حالات الوفاة الجديدة في المنطقة الغربية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء. إلى 499 ألفًا و465 حالة. منها 12 ألفًا و180 حالة نشطة. بينما تعافى 480 ألفًا و959 حالة وسُجلت 6326 حالة وفاة بالمرض في البلاد.