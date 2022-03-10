«الكبير» يبحث برنامج دعم المصرف المركزي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بمقر الوكالة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأربعاء.

وأكد حساب مصرف ليبيا المركزي، على فيسبوك، أنه خلال اللقاء تم مناقشة برنامج الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لمصرف ليبيا المركزي الذي انطلق في سبتمبر 2021، و تنفيذ باقي مراحل البرنامج.

وأوضح المصرف المركزي، أن “برنامج الدعم الفني يتضمن ستة محاور رئيسية، تتمثل في الرقابة المصرفية و الأسواق المالية و السياسية النقدية و ميزان المدفوعات و البرمجة المالية و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم المالية”.