هذه نتائج لقاء وليامز مع عضوات بمجلس الدولة

اتفقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مع عضوات بمجلس الدولة على دعم تمثيل المرأة على مختلف المستويات في مؤسسات الدولة والوزارات الرئيسية وفي المشهد السياسي الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء وليام اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، مع عدد من عضوات مجلس الدولة حيث أطلعتهن على مبادرة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة للعمل بهدف وضع قاعدة دستورية على أساس سليم يمكن من إجراء الانتخابات.

وبينت وليامز في سلسلة تفريدات لها بموقع “تويتر” أن عضواتمجلس الدولة سلطن الضوء على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن احتراما لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت.

وأشدت وليامز بتفاني عضوات مجلس الدولة في تعزيز الحوار والمصالحة في مناطق النزاع، وشددت على ضرورة التعاون بين المؤسسات السياسية من أجل الوحدة والاستقرار والسلام.