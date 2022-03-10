المرعاش: التجربة الصاروخية التي نفذها الجيش رسالة لأطراف داخلية وخارجية

ليبيا – قال المحلل السياسي كمال المرعاش إن التجربة الصاروخية التي نفذها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الثلاثاء رسالة لأطراف داخلية وخارجية ورسالة لعبد الحميد للدبيبة مفادها أنه عندما تطلب الحكومة الشرعية تدخل الجيش الوطني لإنهاء حالة التمرد في العاصمة، فإن الأمر سيتم خلال ساعات، وهذا يبقى خيار رئيس الحكومة الجديد في طلب تدخل الجيش.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “العرب” اللندنية أضاف :” أن فتحي باشاغا سوف يعتمد أولا على إقناع عبدالحميد الدبيبة بعدم جدوى المواجهة العسكرية لإنه سيكون الخاسر الأول فيها، لأن باشاغا له مجموعات مسلحة قوية وأكثر عددا وعتادا وموالية له في مصراته وطرابلس ولن يحتاج للنزول من الزنتان أو غيرها”.

وتابع المرعاش حديثه :” في تصوري سوف يقرر خلال الساعات القادمة الدخول إلى طرابلس وتسلم المقرات سلميا، وإذا ما واجه مقاومة عسكرية فلن يتردد في استعمال القوة العسكرية المضادة لها، وسوف تدعمه رسالة القوة الأخيرة التي استعرضها الجيش من خلال إطلاق هذا الصاروخ بنجاح”.

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