بعد البعثة الأممية.. السفير الأميركي يؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار

البعثة الأممية: نتابع بقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة لمجموعات مسلحة مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها

البعثة الأممية: ندعو جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة

البعثة الأممية: نحث كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض

ستيفاني وليامز: أحث الجميع بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولا وفعلا، بما في ذلك تحركات القوات

السفير الأميركي: نؤيد رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحث كلا الجانبين على اغتنام الفرصة لمتابعة حل سياسي بدلا من المخاطرة بالتصعيد

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