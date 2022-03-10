الرئيس الكونغولي يجدد دعم الاتحاد الأفريقي لمساعدة ليبيا في الخروج من أزمتها

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو في مدينة أويو الكونغولية العلاقات بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأعرب اللافي عن تطلع الرئاسي لدعم استقرار ليبيا والذي سيكون له الأثر الإيجابي على المنطقة والقارة الإفريقية بشكل عام، بما يمكن طرابلس من ممارسة دورها الإقليمي والدولي، مثمنا جهود نغيسو الذي يترأس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، التي تعمل لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جهته أكد الرئيس الكونغولي دعم الاتحاد الأفريقي عبر اللجنة رفيعة المستوى للخروج من الأزمة التي تعصف بليبيا بما يسهم في تحقيق الاستقرار ونجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب.

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