المنفي لـ”السفيرة الفرنسية”: أتطلع إلى مزيد من التعاون معكم لتحقيق الاستقرار بليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، “باتريس لورابين دوهلين” لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، عمق العلاقات التي تربط البلدين، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يساهم في تحقيق الاستقرار بليبيا.

بدورها، جددت السفيرة الفرنسية، حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعم الاستقرار في ليبيا، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.

وشددت على أن بلادها تدعم إجراء الاستحقاقات الانتخابية بتوافق جميع الليبيين على قاعدة دستورية، وصولاً لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.