 سفير ليبيا لدى السويد يقدم أوراق اعتماده للملك جوستاف السادس عشر

قدم السفير خطاب حسين محمد سفير دولة ليبيا لدى مملكة السويد أوراق اعتماده لملك السويد الملك كارل جوستاف السادس عشر.

وجرت المراسم في قصر الملك بالعاصمة ستوكهولم، أمس الأربعاء، وتبادل السفير مع الملك تاريخ العلاقات الليبية السويدية، شاكراً دولة ليبيا لرفعها التمثيل الدبلوماسي في السويد من قائم بالأعمال إلى سفير مفوض فوق العادة.

ونُقل السفير بواسطة العربة الملكية التي يعود عمرها لأكثر من 250 عاما، والتي استقلها ملوك السويد فيما مضى، وهذا العرف متبع لدى لدى مملكة السويد.