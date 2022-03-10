السفير الأمريكي يدعو لحل سياسي في ليبيا بدلا من التصعيد

دعا سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لمتابعة حل سياسي بدلا من المخاطرة بالتصعيد.

وقال سفير الولايات المتحدة في تغريدة للسفارة بموقع “تويتر” نحن نؤيد تمامًا رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحث كلا الجانبين (رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا) على اغتنام الفرصة لمتابعة حل سياسي بدلاً من المخاطرة بالتصعيد.

وأعادت السفارة نشر بيان للأمم المتحدة دعت فيه جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجوعات المسلحة مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها.

وأكدت البعثة على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد ودعت جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة.

وحثت البعثة الأممية كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.