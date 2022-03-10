الخارجية تشرف على إجلاء 1,200 مواطن ليبي من أوكرانيا

أنهت وزارة الخارجية خلال الأيام الماضية إجلاء 1,200 مواطن ليبي من أوكرانيا، وفقًا لما ذكره “مراد حميمة”، وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والمكلف برئاسة لجنة متابعة العالقين في أوكرانيا.

وقسمت اللجنة بالتنسيق مع السفارة الليبية في كييف، عملية الإجلاء على دفعات حيث تم في الدفعة الأولى إجلاء 529 شخصًا من العاصمة الأوكرانية، فيما ضمت الدفعة الثانية 341 شخصًا، ثم 79 شخصًا في الثالثة و75 ثم 42 شخًصا في الدفعتين الرابعة والخامسة.

وأضاف “حميمة” أن 139 شخصًا، تم إجلاؤهم من مدينة أوديسا و49 من خاراكوف ومن مدينة أورايا 95 شخصًا، و 22 آخرين من مدينة سومي.

ووصل الإجمالي في الأيام الماضية إلى 1,200 مواطن ليبي تم إجلاؤهم من أوكرانيا إلى دول الجوار عبر سلوفاكيا ورومانيا وبولندا.

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