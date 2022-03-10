الحويج يطلب استثناء ليبيا من حظر تركيا تصدير السلع الغذائية نظرا لأهمية تدفقها مع اقتراب شهر رمضان

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، محمد الحويج، اجتماعا مع السفير التركي لدى ليبيا، كنان يلمز، بحضور كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية، ومستشار الوزير، ومدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي عز الدين مصدق .

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية التعاون التي تيسر حركة المبادلات التجارية المتمثلة في السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجا لدى المواطن كالدقيق والزيت، خصوصا في ظل الأحداث الذي يشهدها العالم اليوم وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار .

وكذلك تم مناقشة قرار السلطات التركية بشأن حظر تصدير السلع ومن ضمنها زيت الطهي، مشيرا لأهمية تدفق هذه السلع خصوصا مع اقتراب شهر رمضان ولضرورة استثناء ليبيا من هذا الحظر ومعاملتها معاملة خاصة نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدا أهمية التعاون الاقتصادي المتبادل من خلال مناقشته مذكرة التفاهم بشأن منطقة التجارة الحرة .

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