المنفي لـ«السفيرة البريطانية»: مبادرة ستيفاني خطوة مهمة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، “كارولين هورندال”، لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود بريطانيا للمساهمة في حل الأزمة الليبية، وسُبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

كما تم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات القائمة بين ليبيا وبريطانيا والعمل على تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي، تأكيده على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات وتحقيق رغبات أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ليبي سجلوا أسمائهم في سجل الناخبين بمفوضية الانتخابات.

واعتبر المنفي، أن مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن إيجاد قاعدة دستورية خطوة مهمة، نحو التوافق من أجل إنجاح الانتخابات.

بدورها، أشادت سفيرة المملكة المتحدة، بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، مؤكدةً استمرار دعم بلادها لكل جهود المجلس الرئاسي لتعزيز الاستقرار.