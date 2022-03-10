الدبيبة يزور سوق الكريمية لمتابعة مدى توفر السلع الأساسية

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته لسوق بيع المواد الغذائية بالجملة “الكريمية”، على مدى توفر السلع بالأسواق والمحال التجارية، من مواد أساسية، ومدى توفر المخزون الكافي من مادة الدقيق واستقرار أسعارها.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة زار سوق الكريمية اليوم الخميس رفقة وزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وتضمنت الجولة التي تهدف لمتابعة أسعار السوق المحلية قبل شهر رمضان المبارك عددا من المحال التجارية الخاصة بتوزيع المواد الغذائية وكذلك بعض الأسواق التجارية.