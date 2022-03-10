وليامز: التنقل داخل البلاد حق منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار

دعت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لفتح الرحلات الداخلية المتوقفة منذ أيام، عقب قرار اتخذته حكومة الدبيبة ضمن تدابير لعرقلة عملية تسليم السلطة لحكومة باشاغا، معتبرة ذلك حقاً أساسياً للناس ومنصوصاً عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر 2020.

وطالبت وليامز في تصريح لرويترز مجلسي النواب والدولة، بتقديم ستة أسماء للانضمام للجنة المتعلقة بوضع الأساس الدستوري للانتخابات، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضافت وليامز أن البعثة الأممية خصصت أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، مع احتمال انطلاق أعمال اللجنة المشتركة في الأول من أبريل قبل شهر رمضان المقبل، معربة عن أملها في أن يجرى العمل على قانون الانتخابات بالتزامن مع مباحثات الأساس الدستوري.

ورفضت وليامز الحديث عن دعم لأي من الحكومتين المتنافستين قائلة: “لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها”، مجددة التركيز على الضغط من أجل إجراء الانتخابات.

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