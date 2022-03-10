إنفوغرافيك| أبرز المرحبين بمبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
اقترحت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية.
الترحيب المحلي:
– محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي
– عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي
– خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة
– حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
الترحيب الدولي:
– الدول الخمس الكبرى الولايات المتحدة – بريطانيا – ألمانيا – فرنسا – إيطاليا
– خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك