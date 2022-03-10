ليبيا الان

إنفوغرافيك| أبرز المرحبين بمبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

اقترحت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

الترحيب المحلي:

– محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي

– عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي

– خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة

– حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

الترحيب الدولي:

– الدول الخمس الكبرى الولايات المتحدة – بريطانيا – ألمانيا – فرنسا – إيطاليا

– خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك