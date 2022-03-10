إنفوغرافيك| أبرز المرحبين بمبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك اقترحت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية. الترحيب المحلي: – محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي – عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي – خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة – حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. الترحيب الدولي: – الدول الخمس الكبرى الولايات المتحدة – بريطانيا – ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا

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