ستيفاني: على جميع الليبيين الامتناع عن الأعمال الاستفزازية بما فيها تحركات القوات

حثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز جميع الأطراف الليبية بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولاً وفعلاً، بما في ذلك تحركات القوات.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر”: أجددُ دعوتي للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدمًا.

وفي سياق متصل، التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عضوات بمجلس الدولة الاستشاري، وقالت إنها أطلعتهن على مبادرة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بهدف وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وأضافت وليامز في تغريدة عبر “تويتر”: “سلطت عضوات المجلس الضوء على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن احتراما لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت”.

وتابعت: “اتفقنا على أهمية دعم تمثيل المرأة على مختلف المستويات في مؤسسات الدولة والوزارات الرئيسية وفي المشهد السياسي الليبي، وأشدت بتفانيهم في تعزيز الحوار والمصالحة في مناطق النزاع، وشددت على ضرورة التعاون بين المؤسسات السياسية من أجل الوحدة والاستقرار والسلام”.