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السفير الهولندي لـ«المنفي»: ندعم مبادرات تحقيق الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، ” دولف هوخيوونيخ “، لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار في ليبيا.

واستعرض اللقاء الجهود الأوروبية، وفي مقدمتها هولندا الرامية لحل الأزمة الليبية.

وأكد المنفي، أهمية كل المبادرات التي تسعى لإيجاد حلول توافقية بين الأطراف السياسية، مشيراً إلى دعم المجلس الرئاسي لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، كونها ستساهم في إرساء قاعدة دستورية، تكون حجر أساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأشاد المنفي، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

ومن جانبه، ثمن السفير الهولندي دور المجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيداً بجهود المجلس في رأب الصدع بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، مؤكدا السفير الهولندي على دعم بلاده لكل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

 

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صحيفة الساعة 24

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