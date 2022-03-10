تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تدعو جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل ونبذ العنف والوصول إلى الانتخابات والتداول السلمي للسلطة

طرابلس 10 مارس 2022 (وال)- دعت تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية اليوم الخميس، إلى نبذ أي صراع سياسي يؤدي إلى دخول البلاد وأبناء الشعب الواحد في اقتتال وسفك الدماء.

كما دعت تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية – في بيان صدر بطرابلس تحصلت “وال” على نسخة منه – جميع الأطراف المتنازعة إلى تحكيم لغة العقل ونبذ العنف، والعمل على الوقوف في صف واحد للوصول إلى الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.

التنسيقية دعت أيضًا بعثة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الدولية المعنية بشأن السياسي الليبي، إلى سرعة التوصل مع الأطراف المتنازعة وإيجاد الحلول السلمية، وكذلك اللجنة العسكرية 5 + 5 للتدخل وأخذ قرار جاد وحاسم حسب ما جاء باتفاقية وقف إطلاق النار لمنع أي اقتتال بين أبناء الوطن الواحد، والوصول إلى اتفاق سلمي؛ يحُسب في مصلحة الاستقرار وعدم الرجوع إلى الانقسام والاقتتال.

وأكدت التنسيقية أنها ليس لديها أي خلاف أو نزاع مع أي سلطة تنفيذية أو عسكرية، ويتوحد مطلبها بتحديد موعد إجراء انتخابات، ونجاح المسار الديمقراطي وهو مطلبها ومطلب كل الشعب الليبي. (وال) إ م

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