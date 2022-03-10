عقيل يحذر من احتمالية اندلاع الحرب بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية

أوضح المحلل السياسي عز الدين عقيل في تصريحات لموقع، سكاي نيوز عربية، أن هناك بارقة أمل في تجنب حالة التوتر البالغة بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، وذلك عبر التحرك لمنع بدء الصراع من مصراتة.

حيث أضاف عقيل أنه كانت الاستنفارات المسلحة ضد التحولات السياسية دائما ما تأتي من مصراتة، إلا أن المختلف اليوم أن الاسمين المطروحين كليهما من المدينة نفسها، وبالتالي سيسعى قياداتها والبارزون فيها إلى تجنب حرب سيكون وقعها كارثيا عليهم.

محذرا من احتمالية اندلاع الحرب في ظل حالة التوتر البالغة بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، والتي اصطفت في معسكري عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بحسب وصفه.

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