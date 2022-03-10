علي الصول: باشاغا سيباشر مهامه من طرابلس دون عنف ولا حرب

أرجع عضو مجلس النواب علي الصول، إن تأخر دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس، يعود إلى مساعي التواصل مع كافة الأطراف الليبية سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب للعمل على وضع ترتيبات أمنية، وتوزيع مهام الحكومة في كافة ربوع ليبيا.

وقال الصول في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن ”باشاغا سيدخل ويباشر مهامه وحكومته من العاصمة طرابلس دون عنف ولا حرب كما يدعي بعض الرافضين للتقارب الليبي، الذي أوصلنا إلى توافق وبداية مشروع المصالحة الوطنية التي من شأنها أن تقود لمرحلة الاستقرار ومن ثم الانتخابات سواء بالدستور بعد الاستفتاء عليه أو بإيجاد قاعدة دستورية متوافق عليها، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والخارجية“، وفق تعبيره.

وتابع البرلماني الليبي: ”نحذّر المستشارة الأممية ستيفاني وليامز من أنه لا حل في ليبيا إلا بالليبيين أنفسهم“، مشيرًا إلى أن ”الحكومة ستدخل طرابلس لاحقًا“.

يشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت توافد السيارات المسلحة التابعة للقوات الأمنية بالمنطقة الغربية إلى غرب طرابلس لتأمين دخول الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.